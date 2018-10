Fatsa Belediyesinden enflasyonla mücadeleye destek

Türkiye genelinde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Fatsa Belediyesi de öncü olarak kampanyaya tam destek verdi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, ilçedeki süper marketlerin sahipleri ve işletme müdürleri ile bir araya gelerek kampanya ya destek vermek için biraya geldi. Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, enflasyonla topyekûn mücadeleye destek olduklarını belirterek, her zaman devletin ve milletin yanında duracaklarının altını çizdi.

“Her duruş bir kahramanlıktır”

“Enflasyonla topyekun mücadele ederek bir duruş, bir duygu gösteriyoruz. Birbirimize ne kadar sıkı bir biçimde bağlı olduğumuzu gösteriyoruz” diyen Başkanı Aktepe, “Biz büyük bir milletiz, büyük bir millet olmak demek büyük kahramanlıklar demektir. Aslında her duruş bir kahramanlıktır. Sizin bugünkü duruşunuz şehitlerimizin ruhunu uygun bir biçimde ‘ben de imkanlar ölçüsünde bir duruş gösteriyorum' demektir. Bu çok kolay değil. Bir başkanınız olarak ben de bu duruşunuzun yanındayım, büyük fotoğrafa bakıldığında dünyaya şu mesaj veriliyor: Dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi hedefimiz hala devam ediyor. Siz ne yaparsanız yapın bizler güçlü bir biçimde kader birliği yaparak yolumuza devam edeceğiz. Her alanda enflasyonla mücadelede ben varım demeniz bu şehirde pahalılıkla ilgili mücadelenin başlangıcı da olacaktır. Her şey gönülde başlıyor, vicdanda başlıyor, sevgide başlıyor. Bu duruşu gösteren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Enflasyonla mücadele yaptığımız zaman, milletin cebine dokunmadığınız zaman Allah'ın izniyle önümüzdeki tüm engelleri aşarız. Hem ekonomik makro dengeleri hızlı biçimde dengeye oturtacağız hem de insanın yaşamına dair tüm kolaylığı sağlayacağız. Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na destek veren tüm Fatsalı işletmecilerimize yürekten teşekkür ediyorum ” diye konuştu.