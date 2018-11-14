Fatsa Belediyesinden özel çocuklar için çok özel imkan

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eğitimlerine devam eden özel çocukların Belediye Spor Kompleksinin tüm imkanlarından ücretsiz yararlanmaları konusunda Fatsa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Belediye Spor Kompleksinde düzenlenen imza protokolünü Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya imzaladı. İmza protokolü sonrası ilk açıklamayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Bu imza protokolümüz özellikle Fatsa ilçemizdeki ‘önem çocuklar' dediğimiz çocuklarımız ile birlikte özel eğitime ihtiyaç duyulan çocuklarımızın Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi imkanlarından yararlandırılması konusundadır. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında Fatsa Belediyemiz özellikle Milli Eğitim içerisinde tüm okullarımıza, tüm projelerimize destek vermektedir. Bu da çocuklarımızın bireysel gelişimi açısından çok büyük bir katkı sağlamaktadır. Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği eğitim faaliyetleri kapsamında yer alan 2023 vizyonunu incelediğimizde belediyelerimiz eğitimin paydaşı olarak bizim en büyük destekçilerimizden birisi olarak görülüyor. Bu bağlamda bu yıl yapacak olduğunuz proje daha önceki projelerimiz gibi çocuklarımızın hizmetine sunulacak. Çocuklarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve Fatsa Belediyemize özellikle çocuklarımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise yaptığı açıklamada belediye olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok ortak projeye imza attıklarını ifade ederek, “Bu projelerden en büyük keyif aldığım proje bu olacak. Şehrimizdeki özel çocuklara güzel bir gün geçirmek için Milli Eğitim Müdürümüz ile protokol imzalıyoruz. Şehrimizdeki özel çocuklar bir yıl boyunca haftanın bir günü ayda bir kere olmak kaydıyla tesisimizin bütün olanaklarından ücretsiz şekilde faydalanacaklar. Belediyeler sadece yol yapmakla mükellef değiller aynı zamanda şehrin sosyal hayatına dokunmakla da mükellef kurumlardır. Biz de bu anlamda da bize bu şansı verdikleri için Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederiz. Çocuklarımıza keyifli güzel eğlenceli zamanlar diliyorum” şeklinde konuştu.