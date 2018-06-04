Fatsa Belediyesinden üniversite öğrencilerine iftar

İftar sonrası Fatsa Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Salim Sadan bir selamlama konuşması yaptı.

Ardından konuşan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Öğrencilerimizle birlikte brada bir akşam Fatsa Belediyesi olarak ikramı biz yapalım istedik. Bizlere Kaymakam Bey ve değerli misafirlerimiz de eşlik ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Her akşam ayrı bir yerde iftarda bulunuyoruz. Bu defa değerli öğrenci kardeşlerimizle bir akşam sofralarını paylaşmak istedik. Ben öncelikle eğitim hayatınızdaki bu çabanızı takdir ederek başarılar diliyorum inşallah Rabb’im kazasız belasız okulu uzatmadan vakti zamanı gelince bitirmeyi nasip etsin. İnşallah güzel bir eğitimden sonra iş hayatında da güzel meslekler edinmenize vesile olsun. Tekrar eğitiminize başarılar diliyorum. Güzel bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Rabb’im tutmuş olduğumuz bütün oruçları makbul ve kabul eylesin. Hayırlısıyla ağız tadıyla Ramazan Bayramı’na da kavuştursun inşallah” dedi.

İftar programına İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır, AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Hamide Aydemir Demir ve oyuncu Ceyhun Yılmaz da katıldı.