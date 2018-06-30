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30 Haziran 2018 14:35

Fatsa Belediyesinden yeşillendirme çalışmaları

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Fatsa Belediyesinden yeşillendirme çalışmaları

30 Haziran 2018 14:35


Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi ekipleri Ayazlı Mahallesi Palaz Sokak Parkında 80 adet süs eriği, 54 adet süt elması, 6 adet çınar, 2 adet dış budak dikimi yine Ayazlı Mahallesi Mandıra Caddesi Ladin ve Çam Ormanında 75 adet Ladin, 80 adet çam dikimi ve Efkaf Mahallesi Saka Sokak Parkında ise 8 adet ligustrum 3 adet ıhlamur, 2 adet top akasya, 1 adet gülhatmi dikimi gerçekleştirdi. Park bahçeler birimi ekipleri bu çalışmaları bir aylık süre içerisinde tamamladı.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe yeşil Fatsa’nın adına yakışır yeşillendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “İlçemiz yeşilliklerle çevrili bir coğrafyada bulunuyor. Bu anlamda şehir merkezimizde müsait alanlarda yeşillendirme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Özellikle semt parklarında yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda Palaz Sokak, Saka Sokak ve Mandıra Caddesi Ladin ve Çam Ormanında fidan dikimi çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan ricamız bu fidanları korumaları neticede bu fidanlar büyüdüğünde yine onlar istifade edecekler” dedi.




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