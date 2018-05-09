Fatsa Belediyesinin Ramazan hazırlıkları

15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda 750 kişinin iftar yemeği yiyebileceği iftar çadırının kurulumu tamamlanırken, ilk defa kurulacak olan Ramazan evlerinin de kurulumu devam ediyor. Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, ilçede ilk kez Ramazan evleri şeklinde bir ay boyunca etkinlik olacağını belirterek, “Ramazan etkinliği yapılmıyor diye talepler vardı. Nasipse bu sene Ramazan etkinliği yapıyoruz. Hükümet Konağı önünde 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda 30 günlük bir etkinlik düşünüyoruz. Her akşamı vatandaşlarımızın Ramazan ayı konseptinde halkımızın keyif alacağı programlar şeklinde geçecek. Ramazan etkinliğinde hepimizin ulusal basından tanıdığı sevdiği yazarlar, sanatçılar olacak. Ramazan ayının havasına uygun bir etkinlik düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindi. İnşallah Ramazan ayının biri itibariyle etkinlikler başlayacak. Bizler de Ramazan boyunca akşamları birlikte orada olacağız. Bir süredir Kültür Sarayında verdiğimiz iftar yemeğini de Ramazan çadırı şeklinde 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda vereceğiz” diye konuştu.