Fatsa Belediyespor 19 yıl sonra 3. Lig maçına çıkacak

Lig maçına çıkacak olan Fatsa Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kamptan döner dönmez futbolculara Yo-Yo testi yaptıran Teknik Direktör Can Güven, ufak tefek rötuşları bu maça kadar tamamlayacaklarını söyledi. Can Güven, bu sezon da hedefe oynayan bir takım olarak mücadele edeceklerini ifade etti.

“Kamp süresince gayet güzel hazırlandık”

İlk etap hazırlıklarına Fatsa’da başladıklarını belirten Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, “Bizim için toplanma süresi azdı. Daha sonra 13’er gün olmak üzere 2 kez Afyon kampımız oldu. Kocaelispor maçı sezonun il karşılaşması olacak” ifadelerini kullandı. Takımın fiziki durumunu da değerlendiren Güven, “Kamp süresince gayet güzel hazırlandık. Şu anda taktiksel anlamda küçük rötuşlar yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Hazırlık maçlarında da olumlu ve güzel sinyaller aldık”

3. Lig’e çıkan şampiyon kadrodan 2 tane oyuncunun kaldığını ve diğerlerinin yeni transfer olduğunu kaydeden Can Güven, “Yeni bir takımı kısa sürede hazır hale getirmek çok kolay değil ama biz bunun biraz üstesinden geldik. Hazırlık maçlarında da olumlu ve güzel sinyaller aldık. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum. Bu süreçte alacağımız iyi skorlar işimizi kolaylaştıracak. İlk haftalarda istediğimiz sonuçları alırsak hedefi kovalayan bir Fatsa Belediyespor olacağız” şeklinde konuştu.

“Takımıza başarılar diliyorum"

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de Fatsa halkının bu sezon 3. Lig’de çok güzel maçlar izleyeceğini belirterek, “Takımıza Kocaelispor maçında başarılar diliyorum. İyi olanın kazanması taraftarıyım ama tabii ki gönlümüz bizim takımımızın Kocaeli’den galibiyetle dönmesi. Ben Fatsa Belediyesporumuza başarılar diliyorum” dedi.