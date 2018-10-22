Fatsa Belediyespor'da Gölcükspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Gölcükspor maçının galibiyet sevinci yaşanıyor.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, Fatsa Belediyespor'un ligde aldığı galibiyetlerle adından söz ettireceğini söyledi. Güven yaptığı açıklamada, “Oyuncularımızın kimliklerini biliyoruz ve onlara inanıyoruz. Fatsa halkının da yeteri kadar bu oyunculara destek vermesini istiyorum. Ligin başında bulunduğumuz konumların geçici olduğunu, alt sıralarda olduğumuzun bize yakışmadığını ilk hafta yaşadığımız sıkıntıların bu zemini hazırladığını ifade etmek istiyorum. Kadro kalitemiz belli ve daha üst sıralarda olacağımıza inanıyorum. Gölcükspor karşısında çok iyi mücadele ettik ve neredeyse tek kale oynadığımızı söyleyebilirim. Golün geleceğini biliyorduk ve maçı net bir skorla 2-0 kazanmasını bildik. Bu kazanma arzumuzu her maçta sürdüreceğiz ve Fatsa Belediyespor'un gücünü herkes bu ligde görecektir. Futbol şansızlıklarını kırdığımızı düşünüyorum, Fatsa seyircisinden sabır bekliyoruz. Bu galibiyet Tüm Fatsalı taraftarlarımıza gelsin” dedi.

Hak ettikleri bir maçı kazandıklarını ifade eden Fatsa Belediyesporlu futbolcu Ali Say, “Her hafta çok iyi oynuyoruz fakat skora bu durumu yansıtamıyorduk. Bugün maçı kazanmayı çok istedik ve oynadığımız futbol ile de sonucu alarak 3 puanı aldık. Bundan sonrada galibiyet serimizi yükselterek ligde çok iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Tuhaf bir lig yaşadıklarını vurgulayan futbolcu Serkan Çalık ise, “Takımız gerçekten çok iyi oyunculara sahip. Ne yazık ki maçlarda gol yapamıyorduk. Bugün şeytanın bacağını kırdık ve 3 puanı muhteşem oyunumuzla aldık. Hep birlikte Fatsa olursak eminim ki bu ligde şampiyonluk bile yaşarız. Biz daha yeni başladık ve bu galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Attığı gol ile Fatsa Belediyespor'a galibiyet getiren genç yetenek Ozan Can Dursun da şunları söyledi: “Takım arkadaşlarıma ve hocama bana öncelikle güvendikleri için çok teşekkür ederim. Benim için elinden geleni yaptılar ve bende bu emeklerinin karşılığını attığım golle verdiğimi düşünüyorum. Can Güven hocamdan devamlı fırsat istiyordum oynamak için, hocamda bana bu fırsatı verdi ve iyi futbolumu gol ile süsleyerek galibiyet almamızda büyük rol üstlendim. Bundan sonrada bu başarılı futbolumu şans buldukça sürdürmek istiyorum.”