Fatsa Belediyespor'da yönetim kurulunu oluşturdu

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da yeni yönetim kurulu oluştu.

Fatsa Belediyespor Kulübü yeni yönetim kurulu ilk toplantısını Spor Kompleksinde yaptı. Kulübün yeni başkanı ve aynı zamanda Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda ilk olarak kulübün mali durum tablosu yeni yönetim kuruluna gösterildi.

Kulüp Başkanı İbrahim Eroğlu yaptığı konuşmada, takımın durumuyla ilgili yönetim kuruluna bilgiler verdi. Eroğlu, “Yeni yönetim kurulumuz her kesimin kucakladığı bir yönetim kurulu oldu. Türkiye'de zor görülebilecek bir tablo oluştu Fatsa'da. Özellikle siyasi parti temsilcilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizden ve iş adamlarımızdan oluşan yönetimimiz, gerçekten isimlerini açıklayınca Türkiye'ye örnek olabilecek nitelikte. Fatsa adına neler yapılabileceğini nasıl bir sıkıntı olduğunda bir araya gelebileceğini zor günlerde gösteren bir görüntü oldu. Daha önce söylediğim gibi, bu yönetimin kurulmasında katkı veren özellikle siyasi parti başkanlarımıza ve sivil toplum örgütü başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz da bugün bir karar aldık. İnşallah kombine bilet satışlarına başlıyoruz. Tabii, Fatsalı hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Biz bu takıma Fatsa olarak Sahip çıkarsak Bu takım Allah'ın izniyle ayakta kalacak ve önümüzde ikinci lige yükselmemiz için hiçbir neden yok. Gerçekten buna canı gönülden inanıyoruz. Takımımız gerçekten iyi oyunculardan kurulu bir takım. Sonuçlar kimseyi aldatmasın. Biz bu takıma Fatsa olarak sahip çıkarsak başarıda ardından gelecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Fatsa Belediyespor'un yeni yönetimindeki isimler şöyle: Başkan İbrahim Eroğlu, Cemal Paşalıoğlu , Sezgin Aydınlık , Serhat Şahin, İlhan Battal, Murat Kıran, Zeki Karaoğlu, Ömer Yıldız, Fatih Arslan, Osman Gencel, Mustafa Uzun, Mehmet Mutlu, Hikmet Zerey, Muammer Serin, Ahmet Altay, Fazıl Şahin, Hulusi Yerebasmaz, Yaşar Sabancı, Engin Bekçi, Hüseyin Pelit, Yılmaz Şerbetçi, Mustafa Doğruca, Taha Seri, Sinan Ergün, Nihat Bulu, Ömer Dindar, Hüseyin Akot, Korhan Kuvvet ve Turgay Çetin.