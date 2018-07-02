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02 Temmuz 2018 17:44

Fatsa Belediyespor’un rakipleri belli oldu

TFF 3.

Fatsa Belediyespor’un rakipleri belli oldu

02 Temmuz 2018 17:44

Lig’de mücadele edecek olan Fatsa Belediyespor’un rakipleri ve grubu belli oldu.


Lig’de 2018-2019 futbol sezonu grupları belli oldu. Fatsa Belediyespor 3. Lig 3.Grup’ta mücadele edecek.


Rakipleri ise, Anadolu Bağcılarspor, Çorum Belediyespor, Karacabey Birlikspor, Halide Edip Adıvarspor, Gölcükspor, Kocaelispor, Ankara Adliyespor, 1461 Trabzon , Bayburt Grup Özel idarespor, 24 Erzincanspor, Cizrespor, Diyarbekirspor, Payasspor, Muğlaspor, Payasspor, Serik Belediyespor ve Turgutluspor.


Rakiplerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir, “Takımımız için hayırlı olsun guruplar. İyi bit takım kurarak ligde mücadelemizi devam ettireceğiz. Hedefimiz her zaman ki yine şampiyonluktur. Futbolcu arkadaşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.




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