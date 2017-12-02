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02 Aralık 2017 15:32

Fatsa CHP’de Onur Çam güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Fatsa İlçe Başkanlığı genel kurulunda Av.

Fatsa CHP’de Onur Çam güven tazeledi

02 Aralık 2017 15:32

Onur Çam tekrar başkan seçildi.


CHP Fatsa İlçe Teşkilatı olağan genel kurulu Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti. Genel kurula, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun başta olmak CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve çok sayıda partili katıldı.


Gerçekleşen genel kurulda konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Kongreye katılan 265 delegeden 248 delege oy kullandı. Tek liste ile girilen seçimlerde 248 delegenin 246’sını alan Onur Çam, CHP Fatsa İlçe Teşkilatında yeniden başkan olarak güven tazeledi. 2 oy ise geçersiz sayıldı.


Başkan Onur Çam yaptığı konuşmada, “Partimize her zaman hizmet etmek için tek liste ile seçime girdik ve tüm delege arkadaşlarıma destek verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni listemiz ile yerel seçimlerde başarılı olmak için büyük bir çaba göstereceğiz” dedi.


Onur Çam başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Ahmet Karamustafa, Murat İnanlı, Ersin Yakan, Serkan Kara, Ali Pekbüyük, Sezgin Aydınlık, Merve Serin, Gökhan Işık, Hale Cevahir, Fırat Tatlıelma, İsmail İnanır, Arzu Gürol, Hasan Ceceloğlu, Cem Eroğlu, Onur Canbaz, Ömer Coşkun.




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