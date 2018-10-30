Fatsa Çınar Festivali

Uluslararası Çınar Festivali Ordu'nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gecesinde binlerce kişinin katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen festivalde ilk olarak sanatçı Aydın Beyoğlu ve ardından da Mehmet Gümüş sahne aldı. Gecenin finalinde ise pop müziğin güçlü sesi Betül Demir sahneye cıktı. Betül Demir söylediği şarkılar ve yaptığı danslarla festivale katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Fatsa'da olmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Betül Demir, “Çınar Festivali'nde değerli Fatsalılarla buluşmaktan dolayı çok memnun oldum. Fatsa'ya ilk defa geldim ve gerçekten çok beğendim. Belediye Başkanımız Muharrem Aktepe Bey bizleri festivale davet etti ve bizler de onun sayesinde sizlerle buluştuk. Harika bir festivalde sizlerle beraberiz” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise, “Fatsalılara sözümüzü tuttuk ve festivalimizi en anlamlı günde Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdik. Festivalimiz gerçekten amacına uygun ve güzel geçti” diye konuştu.

Aktepe, Betül Demir'e çiçek ve plaket takdim etti.