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Fatsa Cumhuriyet Bayramı kutlamaladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


Törende Kaymakam Mehmet Yapıcı ve Belediye Başkanı Muharrem Aktepe tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Törene, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askerler ve öğrenciler katıldı.

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