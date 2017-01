Fatsa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi bölgesinde birinci oldu

Fatsa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, Fatsa’da 2016 yılında esnaflara 45 milyon lira kredi kullandırdıkların açıkladı.

Kullandırdıkları kredileri amacına uygun hep olumlu yerlerde üyelerine kullandırdıklarını hatırlatan Fatsa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, "Bizler bu anlamda kredi dönüşleri çok iyi seviyelerde. Fatsa esnafımız gerçekten çok düzgün ticaret yapıyor ve borçlarını geciktirmeden ödüyorlar. Göreve geldiğimizde kooperatifimizin gecikmede bulunan takip alacakları yüzde 60 gibi yüksek seviyelerde olup 5 Milyon 800 bin lira gibi düşük seviyelerde idi. Biz bu rakamları kısa süre içerisinde üstün gayret göstererek takip alacaklarımızı yüzde 40 ve üstü seviyelerden yüzde 6 seviyelerine çekerken ayni hızla Fatsa esnafına kullandırdığımız kredilerle 45 milyon liraya çıkardık. Yani üyelerimize kullandırdığımız bu kredilerden gecikmede bulunan 200 bin lira gibi takip alacağımız bulunmaktadır. Buradan Fatsa Esnaf Kefalet Kooperatifi üyelerine teşekkür ediyorum, üyelerimize çok şeyler borçluyuz. Kullandıkları kredileri zamanında ödedikleri için bizlerde kredi kullandırmaya devam edebiliyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak ideallerinin arasında tüm odaları bir çatı altına toplamak olduğunu ifade eden Baş, "Bu hayalimi de dokuz katlı hizmet binamızı yaparak gerçekleştirdik. Şu anda iki tane kooperatifimize ait aracımızı yeniledik. Çok mutluyuz. İnşallah 2017 yılı daha güzel işler başaracağız. Bizler taşın altına elimizi koyduk ve üyelerimizin daha iyi yerlere gelmesi için burada hizmetler veriyoruz. Önemli olan birlik ve beraberlik ve bu düzeni Fatsa ilçesinde sağladık. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa’ya S plakası verdiler. Bu S plakasının ihalesi yapıldı, üyelerimiz için bir dosya halinde toparladım. İnşallah S plakası olanlara Halk Bankası aracılığıyla hazine destekli kredi gibi krediler kullandıracağız. Bu kredinin esnaflarımıza birçok faydası olacak mesela 50 bin TL’yi 36 ay vade ile kullandıklarında Piyasalardaki kredilere göre 5 bin TL gibi bir karları olacak. İnşallah 2017 yılı 2016 yılını arattırmaz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 15 Temmuz darbe girişimi, birçok terör olayı yaşandı. İnşallah hükümetimiz bu olayların altından kalkacak. Devletimiz çok güçlü her taraftan düşman var ama biz birlik beraberlik içinde olursak bu sorunları aşacağız ve tabi esnafımızda rahatlayacak. Yakınlarda bir Eğitim seminerine katıldık. Seminerde bakanımız, genel başkanımız, Halk Bankası Genel Müdürü de oradaydı. 2016 yılında Kooperatiflere sağlanan plasman 700 milyon liraydı şimdi bu rakam 1 milyar 300 bin liraya çıkarıldı, bu konuda da hükümetimize ve genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 2017 de bu kredileri esnaflarımıza kullandıracağız. Bu kredileri kullandırma oranımızı bu yılda arttırarak 60 milyon TL’yi buldurmayı hedefliyoruz. Bu yıl inşallah üyelerimizin yüzü güler, ülkemizin üzerinden de kara bulutlar dağılır. Buradan üyelerimize tekrar sesleniyorum bir ihtiyaçları, sıkıntıları olduklarında bize gelsinler. Bizler her zaman onların yanındayız. Esnaflarımızın güçlü olması bizlerin güçlü olmasıdır” şeklinde konuştu.



"Bölgede birinciyiz"

Baş konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şoför, sanayi esnafı, madeni eşyalara giyim eşyalarına ve gıda odalarına kayıtlı olan esnaflara kredilerimizi veriyoruz. Geniş çapta çalışmalarımızı yapıyor ve üyelerimizin bir şeylere sahip olması için çaba gösteriyoruz. Her anlamda bizlerden kredi alacak sanatkarlarımıza önemli derecede destek veriyoruz. Türkiye’de kooperatif olarak ilk 50’nin içerisindeyiz ve Karadeniz’de bu anlamda birinci sıradayız. Takipte olan ortak sayımız yok denecek kadar az. Bu anlamda bizlerden kredilerini kullanan üyelerimiz olumlu yerlerde yatırımlarını yaptıkları için bu başarıyı yakaladık. Göreve geldiğimde plasmanımızla ilgili hedef koydum rakamlarda ve bu hedefimizin bayağı yukarılarına çıkmak beni ve yönetim kurulu arkadaşlarımı çok sevindirdi. Hedefsiz hiçbir şey olmuyor, bizler hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yaptığımız için bölgede başarılı bir kooperatif olduk ve Türkiye genelinde sıramızı aldık. İşimizi severek yapıyor ve elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”