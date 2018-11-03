Fatsa Fener Adası'na fidan diktiler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir grup çevreci vatandaş, ilçenin sembollerinden Fener Adası'na fidan dikti.

Sahile yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Fatsa Fener Adası'na fidan diken gençlerden Sercan Özel, “Fatsa'nın gençleri olarak fındık, incir, muşmula ve akasya ağaçlarını Fener Adası'na diktik. Adayı yeşillendirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Sahile en yakın olarak çevrede bilinen Fener Adası'na kayıkla giderek çeşitli ağaçları diktiklerini ifade eden Özel, “Çok eskiden özellikle mayıs yedisi diye tabir edilen kutlamalarda vatandaşlarımız düzenlenen tekne turları ile adaya kadar gelir, etrafında dönerlerdi. Taştan oluşan adayı bizlerde renklendirmek istedik ve ağaç fidanlarını alarak arkadaşlarım Ünal Aydın, Selahattin Şahin, Pelin Şahin ve Sebahattin Eyüpoğlu ile birlikte adaya gelerek ağaçları diktik. Yeşil Fatsa sloganıyla adaya diktiğimiz ağaçlar inşallah büyür ve adamız taş görünümünden yeşil renk ile gözükür. Bizler çevremizi çok seviyoruz ve her zaman bu tarz etkinlikler yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.