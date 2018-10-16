Fatsa gençliği merkezinde eğitiliyor

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, İngilizce, bağlama, gitar, ney, karakalem, yağlı boya, tezhip, ebru, filiografi, alüminyum rölyef, işaret dili, satranç, masa tenisi, moda tasarım, oyuncak yapımı, değerler eğitimi, dini ilimler, diksiyon, drama, kitap okuma çalışmaları alanında atölye ve kulüp çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Müdür Şahin, “Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlere yönelik atölye, kulüp ve sosyal projelerine hızlı bir şekilde start verdi. Yeni projelerden biri olan 'İletişim Bir Gelecektir ve İletişim ile Gelecektir' projesiyle gençlerin yetenek, ilgi ve kabiliyetlerini geliştirecekleri aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirerek yeni kazanımlar edinecekleri çalışmalarda aileleri de bu eğitimlere katarak aile fertleri arasında iletişimi güçlendirmek amaçlanmaktadır. Yine 'Gençler Alanlarda Öğrendiklerini Uyguluyor' projesiyle de atölye ve çalışmalara katılan gençlerin eğitimlerinin uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.