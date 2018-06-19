Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 13:29

Fatsa HEM’in açtığı kurslara 16 bin 832 kişi katıldı

Fatsa Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Barış Semih Yazıcı, bu yıl açtıkları 758 farklı kursta 16 bin 832 kişiye sertifika verdiklerini söyledi.

Fatsa HEM’in açtığı kurslara 16 bin 832 kişi katıldı

19 Haziran 2018 13:29


Barış Semih Yazıcı yaptığı açıklamada, “Fatsa HEM olarak son yıllarda büyük bir atılım içerisindeyiz. Her alanda açtığımız kursların yanı sıra kurum içinde yapmış olduğumuz fiziki değişikliklerle halk eğitimin sosyal yönüne daha fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Halkımıza dokunmaya çalışıyoruz. Geçmişte gerçekleşen kültür ve mirasların yeni geleceğe aktarılması konusunda da önemli çalışmalara buradaki görevlilerimizle imza atıyoruz. Bu yıl 758 farklı kurs açtık. Bu kurslara 16 bin 832 kişi katıldı. Yaz kurslarımızla birlikte bu sayı daha da fazla olacaktır. Yaptığımız kurslarda ki ürünleri kursiyerlerimiz bünyemizde bulunan satış ofisinde vatandaşlara sunuyoruz. Ürettikleri ürünleri de burada sergileme fırsatı buluyor kursiyerlerimiz. Yöresel ürünleri de orada sergiliyoruz ve turizm açısında da bölgemize katma değer sağlamaya çalışıyoruz” dedi.


Her spor alanına önemli destekler sağladıklarını söyleyen Yazıcı, “Amatör kulüplerimize Fatsa HEM olarak önemli destekler sağladık ve her alanda başarılı sonuçlar aldılar bu takımlarımız. Son yıllardaki spor alanındaki gelişmelerde merkezimizin ismin olması bizleri için son dere onurlu ve gurur verici bir durumdur” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç