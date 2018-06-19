Fatsa HEM’in açtığı kurslara 16 bin 832 kişi katıldı

Barış Semih Yazıcı yaptığı açıklamada, “Fatsa HEM olarak son yıllarda büyük bir atılım içerisindeyiz. Her alanda açtığımız kursların yanı sıra kurum içinde yapmış olduğumuz fiziki değişikliklerle halk eğitimin sosyal yönüne daha fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Halkımıza dokunmaya çalışıyoruz. Geçmişte gerçekleşen kültür ve mirasların yeni geleceğe aktarılması konusunda da önemli çalışmalara buradaki görevlilerimizle imza atıyoruz. Bu yıl 758 farklı kurs açtık. Bu kurslara 16 bin 832 kişi katıldı. Yaz kurslarımızla birlikte bu sayı daha da fazla olacaktır. Yaptığımız kurslarda ki ürünleri kursiyerlerimiz bünyemizde bulunan satış ofisinde vatandaşlara sunuyoruz. Ürettikleri ürünleri de burada sergileme fırsatı buluyor kursiyerlerimiz. Yöresel ürünleri de orada sergiliyoruz ve turizm açısında da bölgemize katma değer sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Her spor alanına önemli destekler sağladıklarını söyleyen Yazıcı, “Amatör kulüplerimize Fatsa HEM olarak önemli destekler sağladık ve her alanda başarılı sonuçlar aldılar bu takımlarımız. Son yıllardaki spor alanındaki gelişmelerde merkezimizin ismin olması bizleri için son dere onurlu ve gurur verici bir durumdur” diye konuştu.