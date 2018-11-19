Fatsa Huzurevi tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan “Fatsa Huzurevi Projesi”ni inceleyen Başkan Tekintaş, “Modern ve özel bir sosyal tesisi Fatsa ilçemizde hayata geçirdik. Aslen büyüklerimizin ailesinin yanında vaktini geçirmesini isteriz. Ancak zorunluluklar, ihtiyaçlar ya da mecburiyetler ister istemez bu özellikteki sosyal yapıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu anlamda Fatsa Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve bizim tarafımızdan devam ettirilen ‘Fatsa Huzurevi Projesi'ni tamamladık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devir işlemleri gerçekleştirildi. İnşallah en kısa sürede bakanlığımızla birlikte burayı hizmete açacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum milletimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de projenin tamamlandığını belirterek, “2012 yılında başlamış olduğumuz huzurevi projemizi tamamladık. Bu proje yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına söz verdiğimiz çalışmalarımızdan birisiydi. Büyükşehir Belediyemizle ortak olarak yapımını tamamladığımız projenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devrini gerçekleştirdik. Toplam 30 odalı, 60 yaşlımızın barınabileceği sosyal bir tesis oldu. Fatsamıza hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.