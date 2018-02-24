Fatsa Huzurevinde sona doğru

Fatsa Belediyesi tarafından başlatılan ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin devraldığı Huzurevi Projesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerinden biri olan Fatsa Huzurevi Projesi’nin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Huzurevinin 58 kişiye hizmet vermesinin planlandığını belirten Yılmaz, “Proje kapsamında; 30 adet yatak odası, okuma salonu, 2 adet atölye, çok amaçlı salon, günlük oturma alanı, doktor, fizik tedavi ve diyetisyen odası, teknik oda, bay-bayan kuaför, mutfak, 80 kişilik yemekhane, bay-bayan mescit, bay-bayan ve engelli WC, banyo, ütü odası, çamaşır odası, danışma servis alanı bulunmaktadır” dedi.

“Maddi destek sağlayanların isimleri yaşatılacak”

İnşaat süreci boyunca hayırseverlerinde projeye maddi destek sağladığına dikkat çeken Yılmaz, “Projenin başlangıcından bu yana sadece kamu imkânlarının değil hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları oldu. Oda yaptıranların isimlerine buralarda yer verip, muhafaza edeceğiz. Bu çerçevede hayır sahibi hemşehrilerimize de şimdiye kadarki yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah kimseyi düşürmesin ama bu türlü birimlere de günden güne ihtiyaç fazlalaşıyor. Bazen de insanların tercihleri hayatlarının kalan kısmında buralarda yaşamak oluyor. İnşaat tamamlandığında yaşlılarımız huzur bulabilecekleri, her türlü sosyal donatı alanlarının yer aldığı sıcak bir yuvaya kavuşacaklar” diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise bütün amaçlarının insanların hayır duasını alabilmek olduğunu belirterek, “Huzurevinde önceliğimiz bakıma muhtaç kimsesiz yaşlılarımızın burada barındırılması olacak. Binayı bizim yaptığımız bölümden sonraki kısmını Büyükşehir Belediyesi tamamlıyor. Bittiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne devredeceğiz. Bir ihtiyaç sahibinin duasını alabilirsek o bizi bahtiyar edecek. İnşaatta artık sona çok yaklaşıldı” şeklinde konuştu.