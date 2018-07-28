Fatsa İlçe Stadındaki çalışmalarda sona geldi

Lig’de mücadele edecek Fatsa Belediyespor’un müsabakalarını oynayacağı ilçe stadında lig için düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Lig’de mücadele edecek Fatsa Belediyespor’un müsabakalarını yapacağı stat için yenileme çalışmalarını inceleyen Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Gençlik ve spor Müdürü Halil Bekyürek’ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Stadın her köşesini tek tek gezen Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediyespor’a yakışır bir stat olması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Yapıcı, “Fatsa Belediyesporumuz bu sezon 3. Lig’de mücadele edecek. Stat şartlarını elverişli hale getirmek için burada düzenleme ve tadilat çalışmaları gerçekleşiyor. Çalışmaların yüzde 90’ı bitti. Soyunma odaları, koridorlar, hakem odaları, protokol ve basın girişleri ile seyircilerin gireceği kapılar federasyonun istediği şartlara göre düzeltildi. Takımızın artık maçlarını bekliyoruz. Fatsa Belediyespor’a başarılar diliyorum” dedi.

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek ise, “Stadımızda birçok çalışma yapıldı. Amatör ve profesyonel takımların maç oynama standartları birbirinden çok farklı. Takımımız 3. Lig’e çıkınca federasyondan denetçi istedik stadımızla ilgili. Denetçide stadımızın eksiklerini bizlere bildirdi. Eksiklikler çerçevesinde stadımızda çalışmalar oldu. Giriş yerleri, körük sistemin olması, soyunma odalarının yenilenmesi, temsilci odaları, toplantı odalarını oluşturduk. Standartlara uygun oldu ve stadımız maçlara hazır. Denetçiyi tekrar ilçemize davet ederek stadımızın son halini kendisine göstereceğiz. Herhangi bir sıkıntı olacağına inanmıyorum. Stat seyirci kapasitemiz 2 bin kişiliktir. 120 kişide misafir seyircimize yer ayırıyoruz. Bakanlığımıza kapasitenin artırılması için bununla ilgili yazı yazdık. Onun sonucunu da bekliyoruz. Olumlu sonuç geldiğinde stadımızı büyütme çalışmalarını da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.