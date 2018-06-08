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08 Haziran 2018 11:46

Fatsa Kızılay’dan ‘sevgi bohçası’

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanlığı, Fatsa Devlet Hastanesinde yeni doğmuş bebekler için hazırlanan "sevgi bohçalarını" dağıttı.

Fatsa Kızılay’dan ‘sevgi bohçası’

08 Haziran 2018 11:46


Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fatsa Devlet Hastanesinde yeni doğan bebeklere ve annelere Kızılay’ın hazırladığı hediye paketleri öğrencilerin dağıtımı ile gerçekleşti.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay ile birlikte hediye paketlerini dağıttıklarını söyleyen Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu Okul Müdürü Kadir Başdağ, “Fatsa Kızılay Şubemize giderek Başkanı Erdi Şevketoğulları ile projemizi paylaştık. Kendisi de bizlere destek vererek Devlet Hastanesindeki yeni doğan servisini ziyaret ederek sevgi bohçalarını hediye ettik” dedi.


Fatsa Kızılay Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları ise, "Yeni doğum yapan annelerin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okul öğrencilerimizin bizlerden talebi olduktan sonra böyle bir programı düzenledik. Yeni doğum yapmış annelerimizi ve bebeklerimizi ziyaret ederek onların sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olduk” diye konuştu.




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