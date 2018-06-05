Fatsa Kızılay’ın faaliyetleri

Şube olarak yardım elini devamlı uzattıklarını söyleyen Başkan Erdi Şevketoğulları, “Fatsa’da Ramazan ayı boyunca 800 aileye gıda yardımında bulunduk. Yardımlarımızı yaparken incitmeden ve kimseyi kırmadan yapıyoruz. Belediyemizin iftar çadırında bin kişilik yemek iftar yemeği vererek gönüllerde vatandaşlarımızla buluştuk. Kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için ellerimizden geleni yapıyoruz. Ramazan ayı berekettir, paylaşmaktır ve insan ızdırabını dindireceğimiz mübarek bir aydır. Ramazan ayının bereketiyle bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Fatsa Belediyesinin etkinlik alanında haftanın belirli günlerinde stant kurarak kan alımı yaptıklarını söyleyen Başkan Şevketoğulları, “Fatsa ve bölge halkının kan bağışı konusunda duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor. Bizler de her fırsatta kan bağışı stantlarımızı kuruyoruz. Etkinlik alanına gelen yüzlerce kişi bizlere kan bağışında bulunuyor. Herkese duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.