Fatsa Kodluyor Projesi eğitimleri

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü öncülüğünde gerçekleşen öğretmenlerin katılı ile gerçekleşen Lego parçalarını tanıma, Robotik Kodlama ve Arduıno ile Robot Tasarlama konularında eğitimler alacaklarını belirten Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü proje koordinatörü Cemal Şahin, “Fatsa Kodluyor Projesi kapsamında, Fatsa ilçesinde Lego ve Arduıno eğitici eğitimlerimiz Ordu Bilim Sanat Merkezinden gelen eğitimcilerin liderliğinde, 12 öğretmenimizin katılımıyla başlamıştır. Kursumuzda, öğretmenlerimiz Lego parçalarını tanıma, Robotik Kodlama ve Arduıno ile robot tasarlama konularında eğitimler aldılar. Öğretmen eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, 2 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 48 öğrencimize yönelik, Strach, Codeorg, Am blocky, eğitimleri ve Arduıno ve Robotik Kodlama eğitimleri verilecektir. Kursa şuan itibariyle 48 öğrencimiz kayıt yaptırmıştır. Fatsa Kodluyor Projesi kapsamında, daha önce ortaokul 5. sınıfta okuyan yaklaşık 780 öğrencimize yönelik ’Kodlama Eğilim Belirleme Sınavı’ yapılmış, bu öğrencilerden 56’sı asıl listeye, 52 öğrenci de yedek listeye girmeye hak kazanmıştır. Şimdi yaz döneminde bu öğrencilerimizden 48 öğrenciyle bu kurslar başlayacak ve devam edecektir. Eylül ayından itibaren de yine farklı 48 öğrenci gurubuyla kodlama eğitimlerimiz devam edecektir. Aralık 2017 tarihinde, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan, ’Fatsa Kodluyor Projesi’ kapsamında, ilçemizde Şehit Birol Deniz İlkokulu bünyesinde bir adet kodlama atölyesi kurulmuştur. Daha sonra bu atölyemize 2 adet akıllı tahta, 12 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet Lego ve Arduıno Seti temin ettik. Atölyemizin fiziksel tüm eksiklikleri giderilmiştir. Bundan sonra öğretmen ve öğrenci eğitimleriyle faaliyetlerine devam edecektir. Bizler Fatsa Kodluyor Projesiyle geleceğin bilişim ve yazılımcılarını yetiştirmeyi, ülkemizin geleceğini oluşturan genç nesilleri, 21. Yüzyıla hazırlamayı hedeflemekteyiz” diye konuştu.