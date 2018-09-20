Fatsa Koşu ve Bisiklet Yolu Projesi başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre ilçenin sahilinde, 2,5 km uzunluğundaki sahilde 2,70 metre genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 metre genişliğinde koşu yolunda çalışmalar eski parke taşların sökülmesi ile başladı. Kente spor yapma ve hareket etmeyi teşvik etme amaçlı yapılan Bisiklet ve Koşu Yolu Yapım işinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe yapılan çalışmayla Fatsa'nın modern bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını ifade ederek, “Bu çalışmanın bir benzerine Büyükşehir Belediyemiz Altınordu ilçemizde Akyazı ve 19 Eylül Atatürk Rıhtımı'nda yapmış ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. İlçemizin sosyal yaşam alanlarını artırmak adına inşallah çok yakında Fatsa'da hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Projenin 10 bin 580 metrekare alanda uygulanacağını ifade eden Başkan Aktepe, “10 bin 580 metrekare alan içerisinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği 2,5 km uzunluğundaki sahilde, 2,70 m genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 metre genişliğinde koşu yolu yapılacak. Proje kapsamında, güzergâhta 5 metre yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak aydınlatma çalışması da yapılacak” şeklinde konuştu.