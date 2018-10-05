Fatsa Koşu ve Bisiklet Yolu'nda çalışmalar başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Fatsa'nın, “Atatürk Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu Yapım İşi” ile modern bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını söyledi.

Tekintaş yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemizde ‘Bisiklet ve Koşu Yolu Projesi'nin çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın uzun süre vakit geçirebileceği, kente sporu ve hareket etmeyi teşvik edecek sosyal bir alan oluşturuyoruz. Bu proje ile Fatsamızın modern bir görünüme kavuşmasını amaçlıyoruz. 2,5 km uzunluğundaki sahilde 10 bin 580 metrekare alanda uygulanacak proje içerisinde, 2,70 m genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 metre genişliğinde koşu yolu yapılacak. Proje kapsamında, güzergâhta 5 metre yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak aydınlatma çalışması da gerçekleşecek” dedi.