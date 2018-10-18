Fatsa Meydan Projesi devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapımı devam eden ve prestij projelerden biri olan Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Engin Tekintaş'a Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bir süre incelemede bulunan ve müteahhit firma yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Tekintaş, burada yaptığı açıklamada Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nın Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden biri olduğunu belirterek, “Projede yer altı otoparkı var. Şu anda yer altı otoparkı kısmında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yer altı otoparkının demir örmesi devam ediyor, beton dökülmesinden sonra zaten iş kolaylaşmış olacak. Kolon kirişler derken üst dökümü dökerek buradan yukarıya çıkmak istiyoruz. Bundan sonra alt sistemi tamamlayıp üstüne bir defa kullanılır hale getirmek arzumuz var. Otopark kısmını 45 gün içerisinde tamamlayıp bir an önce üst yapıya geçmemiz lazım. Ondan sonraki süreçte işimiz kolaylaşıyor. Durmak yok, burayla ilgili proje sıkıntı yok. İnşallah finansman sıkıntısı olmayacak şekilde müteahhit ile beraber devam ediyoruz. İnşallah yakın sürede eksik olan diğer problemleri olan bölümleri de tamamlayarak burayı Fatsa'ya yakışır sahildeki en güzel yerlerden biri haline dönüştürme çalışmamız sonlanmış olacak” dedi.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı 3 bin metre alan üzerine 100 araçlık kapalı otopark üst kısmı halkın kullanımı amaçlı 6 bin metre kareye yakın çevre düzenleme peyzaj çalışmasından oluşuyor. Burada geçen Nisan ayında çalışmalar başladı. 5 ay fore kazık çalışmaları devam etti. Şu anda temel çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki Salı günü itibari ile temel betonu dökülüp 2 ay içerisinde de kaba inşaatının tamamlanacağı öğrenildi.