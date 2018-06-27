Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı projesinde sona doğru

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de, “Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi’nde 300 kişinin istihdam edileceğini belirterek “Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz ve ekibine ilçemize katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz büyük bir bölümü tamamlanan “Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi” ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvan pazarı, idari bina, mezbaha ve kesimhane gibi bölümlerden oluşan projenin büyük bir bölümü tamamlandı. Kısa zamanda geriye kalan işleri de bitirerek bu çok önemli projeyi ilimiz ve bölgemizin hizmetine sunacağız” dedi.

Projenin son durumuyla ilgili de bilgi veren Başkan Yılmaz, “Hayvan pazarı bölümündeki çatı ve elektrik tesisat işlemleri tamamlandı, satış için gelen hayvanların bulunacağı bölümdeki korkulukların imalatına da başlanacak. İdari binanın zemin kaplaması yapıldı, su kullanılan alanlardaki zemin ve duvar imalatı tamamlandı, elektrik ve mekanik tesisatı ile pencere ve kapıların montajı yapıldı, asma tavan işleri ise devam ediyor. Mezbaha bölümündeki soğuk hava depolarının kurulumu bitti ve antibakteriyel seramik zemin döşeme işlemlerine başlanacak. Kesimhanede de kesim ve ayrıştırma platformlarının imalatı devam ediyor. Yakın zamanda ise toprak alanlardaki çevre düzenlemesi, yağmur suyu, atık su, tretuar ve aydınlatma işlemlerine başlanacak” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Enver Yılmaz, Mezbaha ve Hayvan Pazarında günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan kesiminin yapılabileceğini söyleyerek, “Tesisimiz, hem kesimhane hem de hayvan pazarı olarak hizmet verecek. Mezbaha bölümünde günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Hayvan pazarımız da 500 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan barındırma kapasitesine sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de yapılan mezbahanın yaklaşık 17 milyon TL’ye mal edileceğini ve bölgenin en büyük kesimevi olacağını belirterek, “İlçemize yapılan mezbaha sadece ilimizin değil, bölgemizin de en büyük kesimevi olacak. İlimiz genelindeki tüm kesimler burada yapılacağı gibi komşu illerden de kesim için hayvan getirilecek. Yapılan mezbaha, başta sağlık ve temizlik olmak üzere hizmet, kalite ve güvenirlilik gibi konularda Avrupa standartlarını taşıyacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz ve ekibine böyle bir mezbahayı ilçemize kazandırdığı için teşekkür ederiz” diye konuştu.