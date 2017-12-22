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22 Aralık 2017 18:21

Fatsa Offroad’da yeni yönetim

Fatsa Offroad Spor Kulübü “Yeniden Doğuş Projesi” adı altında yenilenerek birçok alanda sportif hizmetler verecek.

Fatsa Offroad’da yeni yönetim

22 Aralık 2017 18:21


Yenilen yönetim kurulu ile offroad sporunu tüm ilçeye yayacaklarını söyleyen Kulüp Başkanı Şevki Sakız, “Hedefimiz en kısa zamanda Türkiye geneli bir organizasyon yapmak ve Fatsa’nın adını her yerde duyurmak olacak” dedi.


Şevki Sakız ve İsa Yaşar başkanlığında Fatsa Sanayi Sitesi ve şehir içi esnafı bir araya gelen Fatsa Offroad Spor Kulübü Yeniden Doğuş Projesi altında taze kan ile yenilendi.


Başkanlığı süresince farklı projelere imza atacaklarını dile getiren Şevki Sakız, “Yeni projeler oluşturacağız. Birçok alanda Fatsa’da yarışlar düzenleyeceğiz. Hedefimiz, Fatsalı gençlerimize bu sporu tanıtmak ve aşılamak. Yeni ekibimizle bundan sonra kulüp olarak hizmet vereceğiz” diye konuştu.




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