En büyük görevlerimizin başında ormanların korunması var” dedi.

Bölgedeki ormanların korunması ve yok edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen yaptığı açıklamada, “Şefliğimizin en önemsediği konu ormanlarımızın korunmasıdır. Ormanlar korunurken insanlarımızın da bizlere yardımcı olması gerekiyor. Ormanlarımız hepimizindir. Bu anlamda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

"Alo 177’yi ücretsiz arayabilirsiniz"

Orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Şen, "Havaların ısınmasıyla birlikte yaz ayalarında vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlılıklarının devam etmesi gereklidir. Ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek maddeler atılmamalı, ormanlara 4 kilometre mesafede anız yakılmamalıdır. Gördükleri en küçük dumanı ‘Alo 177’ orman hattına ücretsiz şekilde arayarak bildirebilirler. Bu konuyla ilgili bilgilendirme bilboardlarını şehrin görünen yerleri ve ana yol kenarlarına yerleştirdik” şeklinde konuştu.

Fatsa Orman İşletme Şefliği olarak ormanların korunması ve bakımı için büyük bir çaba gösterdiklerini belirten Şen, “En büyük görevimiz ormanlarımızın korunmasıdır. Vatandaşlarımızın da bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor” dedi.