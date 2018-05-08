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08 Mayıs 2018 16:53

Fatsa ORMEK’ten yılsonu konseri

Her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanmasına, zamanını verimli kullanıp sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlamasına yönelik eğitim veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), yıl sonu etkinliklerine devam ediyor.

Fatsa ORMEK’ten yılsonu konseri

08 Mayıs 2018 16:53


Fatsa ORMEK Şubesinde verilen kurslarla birçoğu ilk kez bir enstrüman ile tanışan 63 kursiyerin farklı branşta sergilediği “Küçükler ve Yetişkinler Enstrüman Konseri” davetlilerden tam not aldı.



Konsere büyük ilgi vardı


Fatsa Kültür Sarayında gerçekleştirilen konseri yaklaşık 350 kişi izledi. Gitar grubunda 12 öğrenci, bağlama grubunda 27 öğrenci, keman grubunda 9 öğrenci ve piyano grubunda ise 15 öğrenci sahneye çıktı.



Kursiyerlerle birlikte öğretmenler de sahneye çıktı


Programa kursiyerlere ders veren grup öğretmenleri de katıldı. Grup öğretmenlerinden Hasan Sezai Çağlar bağlama, keman ve piyano, Selim Yılmaz gitar, Hakan Zorba bağlama, Dilan Bacak keman ve Dilek Yüksel ile Dilara Gönül de piyanodaki hünerleri ile konsere eşlik ettiler.


Büyük bir ilgi ile takip edilen konserde kursiyerler ve öğretmenlerinin sunduğu müzik ziyafeti dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Konser, çiçek takdimiyle sona erdi.




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