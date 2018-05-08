Fatsa ORMEK’ten yılsonu konseri

Fatsa ORMEK Şubesinde verilen kurslarla birçoğu ilk kez bir enstrüman ile tanışan 63 kursiyerin farklı branşta sergilediği “Küçükler ve Yetişkinler Enstrüman Konseri” davetlilerden tam not aldı.

Konsere büyük ilgi vardı

Fatsa Kültür Sarayında gerçekleştirilen konseri yaklaşık 350 kişi izledi. Gitar grubunda 12 öğrenci, bağlama grubunda 27 öğrenci, keman grubunda 9 öğrenci ve piyano grubunda ise 15 öğrenci sahneye çıktı.

Kursiyerlerle birlikte öğretmenler de sahneye çıktı

Programa kursiyerlere ders veren grup öğretmenleri de katıldı. Grup öğretmenlerinden Hasan Sezai Çağlar bağlama, keman ve piyano, Selim Yılmaz gitar, Hakan Zorba bağlama, Dilan Bacak keman ve Dilek Yüksel ile Dilara Gönül de piyanodaki hünerleri ile konsere eşlik ettiler.

Büyük bir ilgi ile takip edilen konserde kursiyerler ve öğretmenlerinin sunduğu müzik ziyafeti dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Konser, çiçek takdimiyle sona erdi.