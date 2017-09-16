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16 Eylül 2017 14:05

Fatsa OSB için 410 dönümlük arazi tamam

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) büyütülmesi için uzun zamandır üzerinde çalışılan arazi alımı için yer sahipleriyle anlaşıldığını söyledi.

Fatsa OSB için 410 dönümlük arazi tamam

16 Eylül 2017 14:05


FATSO Başkanı Tayfun Karataş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fatsa OSB’mizin büyüme alanı için yaklaşık 410 dönümlük alan arazi sahipleri anlaşılarak mutabakat imzalanmıştır. Geriye kalan yaklaşık 500 dönümlük araziler için en yakın zamanda anlaşarak bölgemize kazandıracağız. Rabbim inşallah tamamına erdirir. OSB’ye çok önem veriyoruz. Çok sayıda vatandaşımız orada çalışıyor. Ekonomik olarak da ilçemizin en önemli geçim kaynağı haline gelmiştir. Vatandaşlarımız artık çalışıyor ve ekonomik hareketlilik tüm Fatsa’ya yansıyor. Fatsa ilçemiz sanayi anlamında adını duyuracaktır. Bundan sonraki süreçte yatırım kapsamına alınan organize sanayi bölgelerinin bütçe ayrılarak projenin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Ordu ilinde OSB anlamında gelişmeler var. Bu kapsamda yeri OSB yerleri bulup ekonomiyi devamlı hareketli halde tutmalıyız. Devamlı üretim yapmak hedefimiz olmalıdır” diye konuştu.




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