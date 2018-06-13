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13 Haziran 2018 15:14

Fatsa OSB yolunda çalışmalar başlıyor

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) yol çalışmasının Ramazan Bayramı’ndan sonra başlayacağını söyledi.

Fatsa OSB yolunda çalışmalar başlıyor

13 Haziran 2018 15:14


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Organize Sanayi Bölgesi yolunda Ordu Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanı Abdulkadir Hatioğlu ve teknik personel ile bir inceleme gerçekleştirdi. Aktepe, Organize Sanayi Bölgesi yolunda gerçekleştirdikleri inceleme sonrası yaptığı açıklamada bir hafta önce yaptıkları incelemeden sonra bir kez daha yapılacak çalışmaları istişare etmek Ordu Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu ile bir araya geldiklerini belirterek, “Hatırlanacağı üzere Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firma sahiplerinin bizlerden 2.5 kilometre uzunluğundaki yolun yapılması için talep vardı. Biz de sözümüz üzerine gerekli çalışmalara başladık. Bir hafta içerisinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz proje çalışmalarını tamamladılar. Organize Sanayi Bölgesi yolu ile alakalı Bayramdan sonra çalışmalar başlayacak. İlk olarak kazı dolgu çalışmaları yapılacak ve daha sonra asfaltı yapılacak. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi bizim için çok önemli. Burada şuan 3-4 bin kişi istihdam ediliyor ve bu rakam çok yakın gelecekte 10 bin olacak. Dediğimiz gibi Fatsa Organize Sanayi Bölgesinin yolunu kısa zamanda yapıp bitireceğiz” diye konuştu.




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