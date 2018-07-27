Fatsa ÖSYM sınav merkezi istiyor

Ordu’da Altınordu ve Ünye ilçelerinde iki tane ÖSYM sınav merkezi bulunduğunu hatırlatan Cenan Kır, “Ancak bölgemizdeki ulaşım şartlarının zorluğu, yerleşim merkezlerinin dağınık olması ve son yıllarda Karadeniz çevre yolundaki trafik yoğunluğunun artması gibi yerel şart ve sorunlar nedeniyle Fatsa ve arka ilçelerden ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlara giren öğrencilerimiz sınav merkezlerine ulaşmada büyük sıkıntılar çekmektedir. AK Parti olarak odağına insanı alan ve insanlarımızın taleplerini yerine getirmek için çalışan bir anlayışla hareket ediyoruz. Özellikle toplumun genelini ilgilendiren konuları çözüme ulaştırmak içinde hassasiyetle çalışıyoruz” dedi.

Sorunun çözülmesi için girişimlerde de bulunduğunu söyleyen başkan Cenan Kır, “İlçemizin sınav merkezi olması Aybastı, Kabataş, Çatalpınar, Çamaş, Korgan, Kumru ilçelerimizi yakından ilgilendiren bir konu. İlçemiz dahil 6 ilçemizden son üç yılda her yıl ortalama 5 binden fazla sınava giren öğrenci bulunmaktadır. Özellikle mevsim koşullarının zorlu olduğu dönemler başta olmak üzere öğrencilerimizin sınav için Ordu ve Ünye’ye kadar gitmeleri zorlu bir süreç. Kamuoyunun beklentisi, Fatsa’da ÖSYM sınav merkezi kurularak bu sorunun giderilmesidir. Gerek vatandaşlarımızın talepleri gerekse AK Parti Aybastı İlçe Başkanımız Fazlı Eren, AK Parti Çamaş İlçe Başkanımız Aydın Bölükbaş, AK Parti Çatalpınar İlçe Başkanımız Haşim Bakar, AK Parti Kabataş İlçe Başkanımız Yakup Akçay, AK Korgan İlçe Başkanımız Eyüp Karabayrak ve AK Parti Kumru İlçe Başkanımız Aydın Çavuş ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve onlardan gelen talepler sonucunda Fatsa ilçemizin sınav merkezi olması için gerekli mercilere taleplerimizi yazılı olarak ilettik. İnşallah en kısa sürede ilçemizin ÖSYM sınav merkezi olması hususunda yapmış olduğumuz girişimlerimizin sonuç vereceğini ümit ediyorum” diye konuştu.