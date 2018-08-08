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08 Ağustos 2018 11:46

Fatsa sele teslim

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Fatsa sele teslim

08 Ağustos 2018 11:46


Konakbaşı Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi su altında kalırken, ilçenin Bolaman, Yalıköy Mahallerinde de toprak kaymaları meydana geldi. Heyelan, Ordu-Samsun sahil yolunda kısa süreli kapanmalara yol açtı.


Özellikle Yalıköy Mahallesi’nde etkili olan sağanak, sel meydana getirirken mahallede ki işyerleri ve bazı evleri su bastı.


Selin getirdiği topraklar sonucu 8 araç da toprağın altında kaldı. Mahalledeki vatandaşlar belediye ekipleri ile birlikte ortak çalışarak mahsur kalan araçların kurtarılması için mücadele ediyor.


Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı ve ne varsa denize sürükledi. Bolaman sahil yolunda elektrik direği devrildi ve görevli yetkililer müdahale ederek herhangi bir olay çıkmasın diye önlem aldılar.




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