Fatsa sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Şehrin 10 farklı yerine konulan su ve yemek kaplarından sokak hayvanları ihtiyaçlarını gideriyorlar. Projenin mimarlarından olan Fatsalı hayvansever Bilge Almak, “İnternette araştırmalar yaparken bu tarz mama kaplarını gördüm. Biraz daha geliştirerek Fatsa’da uyguladık. İlk olarak kendi iş yerimin önünde projemizi başlattım. Bazı esnaf arkadaşlarım ilk olarak tepki gösterdiler. Ben de sahil ve ortak kullanılan alanlarda kapları koydum. Hayvanlar gidip orada besleniyorlar. Günün belirli saatlerinde yem ve sularını tazeliyoruz. Bu projenin tüm bölgeye yayılmasını istiyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sokak hayvanlarının da yaşamaya hakkı var. Sokaklar bu güzel hayvanlarının yaşama alanlarıdır. Barınaklarda genelde hasta hayvanlar yer alıyor. Oralara giderek ziyaretler gerçekleştiriyor, yem desteği sağlıyoruz. Belediyemiz de bizlere destek sağlayacağını söyleyince bizler daha da mutlu olduk. Şehrimizin belirli yerlerinde kulübeler ve kedi evleri yapacağız. Hayvansever vatandaşlar da bizlere mama desteği sağlıyor. Bizler gönüllü olarak bu konuda çalışmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.

“Sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkmalıyız ve korumalıyız” diyen Onur Güngör isimli hayvansever ise, “Uzun zamandır sokak hayvanlarından insanlara geçen bir hastalığa rastlanmamıştır. İnsanlardan insanlara geçen birçok hastalık vardır. Bir köpeğimiz vardı kayboldu ve onu arama yaparken aklımıza bu proje geldi. Farkındalık oluşturmak için böyle bir proje başlattık. Sokak hayvanlarını beslemenin bir insanlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Belediyemizde projemize destek vereceğini yetkililer bizlere söyledi. Çok mutlu olduk. Sokak hayvanlarını hep birlikte korumalıyız. Halkımızdan bir ricam var. Sevmeyebilirsiniz sokak hayvanlarını, ne olur bunlara şiddet uygulamayın. Su ve yem kaplarının boş olduğunu görürseniz sizler de bu konuda yardım elinizi uzatın. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım” diye konuştu.