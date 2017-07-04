Fatsa stadı bakım çalışmaları

Fatsa İlçe Stadındaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "Bilindiği gibi Fatsa İlçe Stadımız, Bölgesel Amatör Lig’de(BAL) mücadele eden Fatsa Belediyespor’un müsabakalarını oynağı saha. İlçe Müdürlüğü olarak bu sahanın bakımına çok önem veriyoruz. Çünkü ilçe stadımıza Karadeniz Bölgesi’nden birçok il gelmekte ve onları bu sahada misafir etmekteyiz. Bu kapsamda ilçe stadımızda ara ekim çalışmalarını bitirdik ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz. Sahamız inşallah çok kısa sürede daha iyi olacaktır. Amacımız, Fatsa halkının ve Fatsa’ya genel misafirlerin en iyi şartlarda maçlarını seyretmesidir. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecektir” dedi.