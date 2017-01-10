Fatsa SYDV’den 2016’da 17,2 milyonluk yardım

Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) Müdürü Nevzat Aydın, 2016 yılında 17 milyon 254 bin 710 TL yardım yaptıklarını söyledi.

Fatsa SYDV Müdürü Aydın, 2016 yılındaki faaliyetleri hakkında açıklama yaptı. 3 bin 992 kişiye bir milyon 98 bin 97 lira para yardımı yapıldığını ifade eden Aydın, “2 bin 732 aileye 380 bin 744 lira gıda, 5 bin 500 aileye 8 bin 250 ton yakacak, 130 kişiye 300 bin 240 lira ev onarım, 55 kişiye 6 bin 625 lira ilaç katılım payı ve 189 kişiye 98 bin 50 lira eğitim yardımı yapılmıştır” dedi.

2016 yılı içinde yaşanan sel ve heyelan felaketinde zarar gören bin 143 Kişiye 950 bin 766 lira afet yardımı yapıldığını da belirten Müdür Aydın, “2022 sayılı Kanun kapsamında engelli yakını aylığı alan 83 kişiye 248 bin 234 lira, engelli aylığı alan bin 61 kişiye 4 milyon 386 bin 624 lira, yaşlı aylığı alan bin 106 kişiye 2 milyon 571 bin 372 lira ve 695 eşi vefat etmiş ihtiyaç sahibi bayana, 1 milyon 720 bin 250 lira yardım yapıldı” diye konuştu.

Aydın, “2016 yılından vakfın öz kaynakları ile toplam 6 milyon 664 bin 354 lira, merkezi olarak ise 10 milyon 590 bin 355 lira yardım yapıldı. Çalışmalarımıza 2017 yılında da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.