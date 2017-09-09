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09 Eylül 2017 14:40

Fatsa tarihine ışık tutan fotoğraflar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir eczacı, iş yerinin duvarlarını eski dönemlere ait fotoğraflar ile süsleyerek müşterilerine ilçenin tarihini anlatıyor.

Fatsa tarihine ışık tutan fotoğraflar

09 Eylül 2017 14:40


Fatsa tarihine ışık tutan fotoğraflarla süslenen eczanede, en eski kare 1901 yılına ait. Sağlık malzemesi almak için dükkana gelen müşteriler, yaşadıkları yerin tarihine tanıklık ediyor.


Eczacı Fehmi Akar yaptığı açıklamada, tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Akar, “Fotoğraf merakım çok küçük yaşlarda başladı. Fatsa ile çektiğim ve bulduğum tüm fotoğrafları iş yerimde eski zamanlardan bu zamana kadar sergiliyorum. Herkes tarafından çok beğeniliyor. Sosyal paylaşım sitelerini aktif bir şekilde kullanarak buralara eskiye ait resimler ekleyerek bunları paylaşıyorum. Benden sonrakilere bunu göstererek ve anlatarak bunları aktarmaya çalışıyorum. Ben 1947 doğumluyum ve Fatsa’ya dair ne kadar resim varsa bunları toplayarak iş yerimdeki müşterilerime sergiliyorum" dedi.




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