Fatsa, tekli eğitim için gün sayıyor

En büyük hedefimiz ise ilçede tekli eğitime geçmektir" dedi.

Fatsa’da tekli eğitim için gün saydıklarını ifade eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek için çabalıyoruz ve tekli eğitime geçtiğimizde eğitim çıtamızı daha da yükselteceğiz” dedi.

Atinkaya, "Eğitim öğretim faaliyetini halihazırda Fatsa RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) binasında devam ettiren Fatsa OÇEM (Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi), olarak bilinen Fatsa Özel Eğitim ve Uygulama Okulu birinci kademe, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilçemiz mandıra mevkiinde bulunan Şehit Sercan ÖKLÜK M.T.A.L. (Ticaret Meslek) ek binasında devam ettirecektir. Bakanlık oluruyla, M. Necati Çetinkaya İlkokulu da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetlerine, ilçemiz mandıra mevkiinde bulunan Şehit Sercan Öklük M.T.A.L. (Ticaret Meslek) ana binasında Şehit Sercan Öklük İlkokulu adıyla eğitime devam edecektir. Yine ilçemiz mandıra mevkiinde bulunan ve taşıması yapılan M. Necati Çetinkaya İlkokulunun boşalan binasında Fatsa BİLSEM (Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi) açılmış olup, kayıtlı 44 öğrencimiz ve kazanacak yeni öğrencilerimiz çevre ilçelere değil, ilçemizde açılan Fatsa BİLSEM’de (Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi) devam edeceklerdir. Çevremizde bulunan 7 ilçedeki velilerimize ve öğrencilerimize bunu duyurmuş olalım. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilçemiz Dumlupınar İlkokulunun ikili öğretimden tekli öğretime geçirmek için planlaması yapıldı. Tüm bu çalışmalar sonucunda, Kurtuluş Mahallesi’nde inşaatına başlanan yeni ilkokulun da tamamlanmasıyla o bölgede bulunan Hatice Bahattin Şener İlkokulunun da 2019 Eylül ayında tekli eğitime geçmesi planlandı. Mandıra mevkiinde bulunan eski Ticaret Lisesi (Şehit Sercan ÖKLÜK Mesleki Teknik Anadolu Lisesi), Ayazlı Mahallesi’nde bulunan eski Fen Lisesi binasına taşınmış olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Şehit İbrahim Kılıç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, adıyla eğitim faaliyetine devam edecek. İlçemizde faaliyet gösteren tüm ilk okullarımızın, ikili eğitimden tekli eğitime geçmesiyle, okullarımızın donatım ihtiyaçları yeniden yapılandırılarak, ilçemizde eğitimin kalitesi ve niteliği artırılmış olacaktır” diye konuştu.