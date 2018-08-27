Fatsa uluslararası turnuvaya hazır

Uluslararası turnuvanın son durumu ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Karate Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Ahmet Karacı, “Bu organizasyonu Fatsa Belediyemizin ana sponsorluğunda gerçekleştireceğiz. Organizasyona yaklaşık 2 bin sporcunun katılımını hedefliyoruz. Gerekli olan görüşmeleri ilgili kurumlarla yaptık. Turnuva ile ilgili Ordu Valimiz Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamımız Mehmet Yapıcı ile görüşüp destekleri konusunda istişarelerimizi yaptık. Biz bu uluslararası turnuvayı Fatsa Belediyemizin ana sponsorluğunda yapacağımız için Fatsa Belediye Başkanımız ile de görüşerek gerekli olan desteği aldık. Karate Şampiyonası 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 75. Yıl Spor Kapalı Spor Salonunda cuma günü başlayıp 3 gün sürecek. Organizasyona İran, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan’dan sporcular katılacak. 130 hakem, 30 organizasyon görevlisi ve Türkiye Karate Milli Takımı sporcuları da bu şampiyona organizasyonunda Fatsa ilçemizde olacaklar. Sporcularımızın konaklamaları için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

Turnuvaya tüm halkımızın davetli olduğunu ve girişlerin ücretsiz olduğunu ifade eden Karacı, “İlk maç sabah 10.00’da kata yarışmaları ile başlayacak, daha sonra kumite müsabakaları olacak. Açılış seremonisi de aynı gün saat 17.30’da yapılacak” diye konuştu.