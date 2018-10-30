Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği açıldı

Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğinin açılışı Vali Seddar Yavuz'un katılımı ile yapıldı.

Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Fatsa Muhyittin Camisi İmam Hatibi Mehmet Sarıkaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek açılışta bir konuşma yaparak, “Yaklaşık beş ay önce kurulan ve tam 150 üyesi olan Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneğimizin açılışı için bir araya geldik. Aslında sadece bir dernek değil, aynı duyguları yaşayan, aynı dilleri konuşabilen siz değerli şehit ve gazi ailelerimizin bir araya gelebileceği, iletişim kurabileceği, dayanışma ve kaynaşma amacıyla bir çatının, bir yuvanın, bir rehberlik merkezinin açılışı için bir araya geldik. Aynı zamanda ailelerimizin tanışmasını sağlamak, aynı çatı altında toplamak, birlik ve beraberliğimizi aynı duyguları yaşayan bu vatan için verilen bedellerin ne kadar kutsal bir değer olduğunu şeref olduğunun bilincine varmaktır. Siz değerli misafirlerimiz bizleri böyle bir günümüzde yalnız bırakmayarak yanımızda olduğunuzu göstermeniz, bizleri daha bir onurlandırmıştır. Hepinize tüm şehit ve gazi ailelerimiz adına şükranlarımı sunarım” dedi.

Daha sonra açılış kurdelesi kesilerek, Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram tarafından dua edildi.

Açılışın ardından dernek binası gezildi. Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek, Vali Seddar Yavuz'a dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Yavuz, “Her zaman yanınızdayız. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz bizim başımızın tacı. Sizin için ne yapsak azdır. Derneğinizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Fatsa-Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi adresinde hizmet verecek.

Merkezi Fatsa ilçesinde bulunan derneğin açılışına ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, şehit aileleri, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.