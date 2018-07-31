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31 Temmuz 2018 15:07

Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Koç: "Toplum bilincini yükseltebilmenin birinciliği eğitimden geçiyor"

Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, “Dünyanın en keyifli işi karşılıksız yardım vermektir, bir yarayı sarmaktır.

Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Koç:

31 Temmuz 2018 15:07

Hiçbir çocuğumuz yoksulluk çekmesin, hiçbir aile ekonomik yetersizliğinden dolayı evladını eğitimsiz bırakmasın, her kötülüğün anası eğitimsizliktir” dedi.


Başkan Nimet Koç yaptığı açıklamada, "Türkiye Yardım Sevenler Derneği yapmış olduğu gönüllü çalışmalarıyla ülkemizin sosyal, toplumsal ve kültürel kalkınmasında aktif rol oynuyor. Sosyal yardım, eğitim ve çevre gibi konularda faaliyet gösteriyor. Toplum bilincini yükseltebilmenin birinciliği eğitimden geçiyor. Yaptığımız yardımların birinciliğini eğitime veriyoruz" diye konuştu.


Koç, "Fatsa şubemiz de yıllardır şeffaf, dürüst ve ilkeli bir şekilde ihtiyaç sahibi insanlara her alanda hizmet vermektedir. Aydın çağda, birbirini dinleyen, birbirini anlayan birbirini seven, ülkesini anlayan hoşgörülü bir neslin yetişmesi için çocuklarımızın gençlerimizin daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Gerçekten yorucu ve anlamlı bir görev sürdürüyoruz. Bizlere destek veren tüm bölge halkına teşekkür ediyorum. Faaliyetlerimizi yardım sevenlerin bağışlarıyla yapıyoruz. Her zaman destek olan yardım sever dostlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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