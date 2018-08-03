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03 Ağustos 2018 10:35

Fatsa yine sele maruz kaldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak dün gece de yollarda sele neden oldu.

Fatsa yine sele maruz kaldı

03 Ağustos 2018 10:35


İlçenin tüm mahallelerinde hissedilen sağanak nedeniyle vatandaşlar endişeli şekilde yağmurun durmasını beklediler. Karadeniz Sahil Yolu da su baskınlarına maruz kalırken trafik tek şeritli olarak yavaş bir şekilde ilerledi. Metrekareye 150 kiloya yakın yağmur düşerken üst bölgelerden gelen taşlar yolların kapanmasına neden oldu. Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığının önü sel sularıyla doldu. Fatsa Belediyesi ekipleri de vatandaşların yardımına koşarak seli en az hasarla atlatmak için seferber oldu.


Fatsalı vatandaşlar, yaşanana sel felaketini maddi hasarla atlattıklarını ifade ettiler.




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