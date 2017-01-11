Fatsa Ziraat Odası yenilendi

Fatsa Ziraat Odası hizmet binası yenilenerek çiftçilere hizmet vermeye başladı.

Fatsa Zirrat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi İbrahim Ethem Kibar, oda binasında yapılan değişim ve yenilikler hakkında bilgi verdi. Kibar, “Üyelerimiz işlemlerini dik merdivenlerde ve uzun kuyruklarda saatlerce bekleyerek yapıyorlardı. İlk önceliğimiz bu oldu ve tadilatımıza buradan başladık. Üyelerimiz artık düzayak modern bir sistemde hiç beklemeden işlemlerini yaptırabiliyorlar. Üreticilerimizi piyasa şartlarına ezdirmemek için tarım marketimizi daha geniş bir alana taşıyarak ürün çeşitliliğimizi artırdık. Birçok şikayete maruz kalmamıza rağmen üreticilerimizi korumak adına fiyat politikamıza devam ediyoruz. Daha güçlü bir Ziraat Odası için üreticilerimiz odasına sahip çıkıyor” dedi.

Tarımsal danışmanlık ofisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kibar, “Daha önce asansörsüz binamızın beşinci katında bulunan danışmanlık ofisimize üreticilerimiz ulaşımda sorun yaşıyordu. Modern bir şekilde yenileyerek ofisi birinci kata indirdik” diye konuştu.

Kibar açıklamasını şöyle tamamladı: “Tüm bu yaptığımız tadilatlarda önceliğimiz üreticilerimiz rahatlığı ve menfaati oldu. Yapılan işlerin geri dönüşlerini üyelerimizden tarafından görmek bizlere saha çalışmalarımız açısından ayrı bir enerji veriyor. Oda meclisi arkadaşlarımla birlikte planladığımız, bölgemiz tarımı için çok faydalı olacak 2 projeyi yakında paylaşacağız.”