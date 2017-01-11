Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 16:09

Fatsa Ziraat Odası yenilendi

Fatsa Ziraat Odası yenilendi

11 Ocak 2017 16:09

Fatsa Ziraat Odası hizmet binası yenilenerek çiftçilere hizmet vermeye başladı.
Fatsa Zirrat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi İbrahim Ethem Kibar, oda binasında yapılan değişim ve yenilikler hakkında bilgi verdi. Kibar, “Üyelerimiz işlemlerini dik merdivenlerde ve uzun kuyruklarda saatlerce bekleyerek yapıyorlardı. İlk önceliğimiz bu oldu ve tadilatımıza buradan başladık. Üyelerimiz artık düzayak modern bir sistemde hiç beklemeden işlemlerini yaptırabiliyorlar. Üreticilerimizi piyasa şartlarına ezdirmemek için tarım marketimizi daha geniş bir alana taşıyarak ürün çeşitliliğimizi artırdık. Birçok şikayete maruz kalmamıza rağmen üreticilerimizi korumak adına fiyat politikamıza devam ediyoruz. Daha güçlü bir Ziraat Odası için üreticilerimiz odasına sahip çıkıyor” dedi.
Tarımsal danışmanlık ofisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kibar, “Daha önce asansörsüz binamızın beşinci katında bulunan danışmanlık ofisimize üreticilerimiz ulaşımda sorun yaşıyordu. Modern bir şekilde yenileyerek ofisi birinci kata indirdik” diye konuştu.
Kibar açıklamasını şöyle tamamladı: “Tüm bu yaptığımız tadilatlarda önceliğimiz üreticilerimiz rahatlığı ve menfaati oldu. Yapılan işlerin geri dönüşlerini üyelerimizden tarafından görmek bizlere saha çalışmalarımız açısından ayrı bir enerji veriyor. Oda meclisi arkadaşlarımla birlikte planladığımız, bölgemiz tarımı için çok faydalı olacak 2 projeyi yakında paylaşacağız.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç