Fatsa'da 1. Mezunlar Buluşması

Ordu'nun Fatsa ilçesi Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinde okul yönetimi ve okul aile birliği tarafından "1. Mezunlar Buluşması" düzenlendi.

Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Okul Müdürü Yüksel Acar'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik mezunların, öğretmenlerin ve müdür başyardımcısı Abdullah Yüksel'in konuşmalarıyla devam etti.

Okul Müdürü Yüksel Acar, "2005-2006 Eğitim-öğretim yılında 'Fatsa'da Eğitimin Zirvesi Fatsa Anadolu Öğretmen Lisesi' sloganıyla eğitime başlayan okulumuz belirlediği zirve hedefini her daim gerçekleştirmiştir. Açıldığı yıldan itibaren herkesin çalışmak istediği, çalışan öğretmenlerin okuyan öğrencilerin mutlu olduğu bir ortam oluşturulmuştur. Ne mutlu bana ki bu okulun müdürü olarak çalışmak bana da nasip oldu. Bu okulun, öğretmeniyle öğrencisiyle özel olduğunun en büyük kanıtı, çok kısa süre önce haberi olmasına rağmen koşa koşa okuluna gelen ve şu an karşımda oturan sizlersiniz. Yollarınız ayrılsa da okulunuz ve arkadaşlarınızla gönül bağınız devam ediyor" dedi.

Okul Müdür Başyardımcısı Abdullah Yüksel ise, "Uzun zamandır planladığımız ama çeşitli sebeplerden gerçekleştiremediğimiz bu etkinliğin mezunlarımız ve bizim için ne kadar önemli, anlamlı ve ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz. Bir gelenek haline getirmeyi umduğumuz bu buluşmayı her yıl aynı heyecanla gerçekleştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Mezunlar adına konuşma yapan Emrah Baş, "Bugün okuluma bir öğretmen olarak döndüm. Okulumla her zaman gurur duydum. Bu okuldaki öğretmenlerim bana iyi bir öğretmenin nasıl olması olması gerektiğini derslerindeki yetkinlik ve davranışlarıyla öğrettiler. Ben de öğretmen olma hevesini uyandırdılar. Severek yaptığım mesleğime ben öğretmenlerim sayesinde yönlendim. Hepsine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 160 katılımcıyla gerçekleşen etkinlik, yemek ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.