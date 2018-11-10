Fatsa'da 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde saygıyla anıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı nedeniyle Fatsa'da ilk tören Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Tören anıt önünde çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumun ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Yalıköy İlk-Ortaokulu, Ecz. İlhan Hazinedar ve Şehit Sercan Öklük İlkokulu organizesinde Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen anma programı ile devam etti. Burada da 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleşti. Daha sonra öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Törene Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, resmi kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.