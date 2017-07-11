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11 Temmuz 2017 15:07

Fatsa’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

’15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 1.

Fatsa’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

11 Temmuz 2017 15:07

yıldönümü nedeniyle Fatsa İlçe Kaymakamlığının öncülüğünde anma programı gerçekleşti.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen günün yıldönümünü içine alan 11-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında çeşitli anma etkinlikleri düzenliyor. 15 Temmuz Anma programı ilk olarak Fatsa Şehit Kabristanlığında düzenlenen programla başladı.


Fatsa Şehitliğinde saygı duruşuyla başlayan anma programı, İlçe Müftüsü Hüseyin Can’ın yapmış olduğu duayla devam etti.


Anma programına İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.




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