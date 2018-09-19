Fatsa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Ordu'nun Fatsa ilçesinde kutlandı.

Gaziler Günü nedeniyle Hükümet Konağı önünde bir kutlama programa düzenlendi. Tören Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program şiirlerin okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile son buldu.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından gazilere Fatsa Belediyesi organizasyonunda Spor Kompleksinde yemek ikramı yapıldı.

Törene Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.