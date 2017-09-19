Fatsa’da 19 Eylül Gaziler Günü programı

Gaziler Günü nedeniyle Hükümet Konağı önünde bir tören düzenlendi. Törene Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Garnizon Komutanı J. Yarbay Halit Gülten, Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Eraslan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk konulması bir dakikalık saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Cahit Zarioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Acar gerçekleştirdi. Hükümet Konağı önündeki programın ardından törene katılan gazilere Fatsa Belediyesi organizasyonunda yemek ikramı yapıldı.

Gaziler Günü hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.