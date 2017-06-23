Fatsa’da 2 ayrı trafik kazası: 3 yaralı

İlk kaza, Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şükran Eroğlu yönetimindeki 52 KA 935 plakalı kamyonet ile Sinan Con’un kullandığı 34 UY 5024 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sinan Con ile motosiklet üzerinde bulunan yolcu Ozan Bozkurt yaralandı.

İkinci kaza ise Kurtuluş Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Mustafa Aktürk yönetimindeki 34 PKL 52 plakalı, Fatih Bayrak’ın kullandığı 52 KD 036 ve Musa Gedik idaresindeki 42 PYC 38 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücü Musa Gedik yaralandı.

Her iki kazada yaralanan vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.