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06 Haziran 2018 14:01

Fatsa’da 22 bin 369 öğrenci karne alacak

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 22 bin 269 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

Fatsa’da 22 bin 369 öğrenci karne alacak

06 Haziran 2018 14:01


2017-2018 eğitim ve öğretim yılı 8 Haziran 2018 Cuma günü sona eriyor. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, öğrenci velilerine çağrıda bulunarak, karnenin bir durum tespiti olduğuna dikkat çekti.


Atinkaya, karnesinde kırık not olan öğrencilere de seslenerek, her başarısızlığın da bir telafisi olduğunun altını çizdi. Tatilin öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Atinkaya, “2017-2018 eğitim-öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bu süreçte geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi eğitimi alabilmeleri için çaba gösterdik. Kazasız belasız bir şekilde eğitim sezonumuzu tamamladık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize şimdiden iyi tatiller diliyorum” dedi.




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